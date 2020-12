Col Dl Ristori le famiglie dei pescatori sequestrati riceveranno €500.000

Secondo quanto annunciato le commissioni Bilancio e Finanze hanno dato il via libera allo stanziamento dei €500.000 per sostenere le famiglie dei pescatori sequestrati "da parte di forze straniere anche non regolari".

Il caso dei marinai siciliani

I 18 marinai dei pescherecci Antartide e Medinea, salpati da Mazara del Vallo (Trapani), sono trattenuti dal 1 settembre a Bengasi, in Cirenaica, dopo essere stati fermati dalle motovedette della guardia costiera di Haftar. Tra i 18 marinai ci sono otto cittadini italiani e dieci di nazionalità tunisina, filippina e senegalese.

Già dopo due settimane dall’arresto era arrivata da parte da ambienti considerati vicini al Generale della Cirenaica, la proposta di uno scambio con quattro scafisti libici arrestati nel 2015 a Catania.

Il 5 dicembre a mezzogiorno decine di pescherecci hanno suonato le sirene per chiedere la liberazione dei pescatori sequestrati con l'appello dell'armatore, Marco Marrone, all'Adnkronos: "Riportateli a casa entro Natale".