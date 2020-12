Napoli, getta i rifiuti sul Vesuvio ma viene beccato grazie ad un vecchio quaderno

L'ennesimo episodio di sfruttamento del Parco Nazionale del Vesuvio come discarica è stato denunciato dal Comitato Civico "Volontari per il Vesuvio" il quale, tramite Facebook, ha divulgato la notizia nominando anche il malfattore che è stato scoperto tramite un quaderno ritrovato tra i rifiuti.

"L' egregio signor Fiorentino Enrico, che molti anni fa frequentava la IV A del liceo "G. De Bottis" di Torre del Greco, è pregato di venirsi a riprendere sto schifo che ha "dimenticato" sul ciglio di una strada nel Parco nazionale del Vesuvio... Grazie!", questo scrive il Comitato Civico sulla propria pagina Facebook.

Consigliere Borrelli: "Necessarie sanzioni come monito per gli incivili"

"Questo tipo di situazione non ci è nuovo, più volte abbiamo denunciato la presenza di discariche a cielo aperto nell'area protetta del Parco Nazionale del Vesuvio. Sapere che un tale patrimonio del nostro territorio venga utilizzato come pattumiera e discarica dagli incivili è qualcosa di molto triste e grave. Tanto per cominciare chiediamo che venga individuato, denunciato e pesantemente sanzionato l'autore di quest'ultimo scempio, dovrà servire da monito a tutti gli altri incivili. Inoltre, è opportuno che le aree più a rischio sversamenti vengano costantemente controllate attraverso pattugliamenti continui e con l'utilizzo di telecamere, e che siano previste pene molto severe per gli inquinatori, c'è bisogno di un cambio di rotta" ha commentato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

In precedenza, a Roma, numerose accuse erano state mosse nei confronti del sindaco Virginia Raggi per l'alto numero di rifiuti abbandonati nei dintorni di una scuola nel centro della capitale.