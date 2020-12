Campagna di vaccinazione, Arcuri: "Al via 16 mila assunzioni"

Quella per il vaccino anticovid sarà una campagna di vaccinazione imponente, che avrà bisogno di essere portata avanti con un ampio schieramento di personale medico e sanitario, in cui saranno impiegati dipendenti del sistema sanitario e neoassunti. Lo ha detto il commissario straordinario, Domenico Arcuri, ha annunciato un vasto piano di reclutamento da 16.000 nuovi assunti, tra neolaureati in Medicina, specializzandi, infermieri, operatori sanitari e persino pensionati. Dei nuovi assunti 3.000 saranno medici, uno per ogni squadra da 5 persone. Lo riferisce La Repubblica.

"E possiamo declinare così - ha osservato - questa campagna di vaccinazione: noi sostituiremo vaccinandoci la paura con la libertà, sostituiremo vaccinandoci la possibilità di fare del male ai nostri cari con la certezza di fargli del bene e soprattutto sostituiremo la cupezza, la desolazione, la preoccupazione di questi lunghi mesi con una condizione diciamo di rinascita piu' complessiva della nostra comunità".

Il commissario straordinario ha annunciato che quella contro il Covid sarà "la campagna di vaccinazione di massa più imponente che la nostra generazione e forse non solo la nostra generazione ricorda".

Arcuri si è poi rivolto agli scettici del vaccino, invitandoli alla riflessione.

"Vorrei dire a chi ha dubbi sulla opportunità di vaccinarsi che davvero deve riflettere a lungo perché se non si vaccinerà non si limiterà a fare una scelta per sé ma anche per le persone che lo circondano e più complessivamente per la comunità nella quale vive", ha detto Arcuri.

In base a quanto annunciato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 inizierà a fine gennaio 2021, dopo l'ok dell'Ema ai vaccini Pfizer, Moderna e AstraZeneca, e proseguirà con l'intento di raggiungere l'immunità di gregge entro l'anno. Avranno una priorità di vaccinazione gli anziani e il personale sanitario, più esposti a complicazioni e contagio.