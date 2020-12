Cuneo, scoperta truffa agli anziani: rapinatori travestiti da carabinieri per svaligiare casa

La polizia di Stato ha sgominato una banda criminale specializzata in furti in appartamento, in seguito a lunghe e complesse indagini.

Sei persone sono finite in manette per una truffa agli anziani. Il gip del tribunale di Asti ha fatto scattare misure cautelari per i componenti di una banda dedita ai furti in appartamento. Sugli indagati pende l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei furti in abitazione.

La banda aveva escogitato uno stratagemma singolare per confondere le sue vittime, spesse scelte fra soggetti in età avanzata e soli, e introdursi facilmente nelle loro abitazioni. I malviventi si presentavano alla porta di casa travestiti da carabinieri,. Con questo metodo si introducevano nel domicilio della loro vittima e lo svaligiavano.

Le indagini si sono concluse con un blitz della polizia che ha portato agli arresti in carcere per cinque indagati e uno ai domiciliari.