Covid-19, Fontana: "Lombardia zona gialla da domenica"

Il presidente della regione ha comunicato che l'ordinanza verrà firmata questo venerdì, sabato sarà pubblicata e domenica 13 dicembre entrerà in vigore.

La Lombardia diventerà zona gialla a partire da domenica 13 dicembre. L'ordinanza verrà firmata dal ministro della Salute questo venerdì, sarà pubblicata sabato ed entrerà in vigore domenica. Lo ha annunciato questo mercoledì il presidente della regione, Attilio Fontana, in un video in cui dice di essere stato informato dal ministro Roberto Speranza.

"Il trend dei numeri in Lombardia si conferma in diminuzione sia per quanto riguarda la circolazione del virus, sia per i ricoveri nei reparti ordinari che intensivi", spiega Fontana, che ha ringraziato i lombardi per il comportamento virtuoso.

"Esorto tutti a continuare su questa strada di responsabilità quotidiana che consente di tenere sotto controllo il virus. Forza Lombardia!", ha detto.

La Lombardia era stata inserita in fascia rossa con il Dpcm entrato in vigore venerdì 6 novembre. Solo domenica 29 novembre è stata assegnata ad una fascia di rischio inferiore ed è diventata zona arancione.