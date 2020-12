Covid, Berlusconi: pronto a farmi vaccinare quando sarà il mio turno, in diretta tv

Così il leader di Forza Italia, guarito la scorsa estate dal Covid, ha risposto all’appello lanciato oggi su Twitter dal direttore del Foglio, Claudio Cerasa, per un patto trasversale contro il complottismo no vax.

“Modesta proposta per combattere le scemenze no vax: far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica, per dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottista. Chi ci sta?”, ha scritto oggi Cerasa.

Modesta proposta per combattere le scemenze no vax: far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica, per dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottista. Chi ci sta? @nzingaretti @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @matteorenzi @luigidimaio @robersperanza @berlusconi — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) December 8, 2020

"Sono pronto a farmi vaccinare quando sarà il mio turno”, ha risposto via sms Berlusconi.

Anche Zingaretti, Renzi e Di Maio rispondono all'appello

Su Twitter il primo a rispondere è stato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti.

Sono pronto. Mi metto in fila. quando sarà il mio turno farò il vaccino https://t.co/wVl5uUvg1o — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) December 8, 2020

​Seguito dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi:

Quindi dal ministro degli Esteri Luigi di Maio:

La trovo un’ottima idea. Presente! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) December 8, 2020

Mattarella: pronto a vaccinarmi appena possibile

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto sapere al Foglio che farà il vaccino, rispettando l'iter e senza scavalcare nessuno, dandone eventualmente il giusto risalto mediatico.

Iniziata oggi la vaccinazione nel Regno Unito

L’Italia e gli altri Paesi europei dovranno attendere il via libera dell’Agenzia europea Ema al vaccino Pifzer, che oggi è stato inoculato a una donna britannica di 91 anni. Nei prossimi giorni dovrebbero essere vaccinati la regina Elisabetta, 94 anni, e il marito Filippo, 99.