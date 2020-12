Covid, vaccino: Mattarella pronto a farlo appena possibile

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha comunicato che si sottoporrà quando sarà possibile alla vaccinazione contro il Covid, senza ovviamente scavalcare l’ordine delle precedenza delle categorie a rischio, secondo le disposizioni delle competenti autorità.

Secondo quanto scritto da Il Foglio, il Quirinale fa anche sapere che se ci fosse bisogno per una questione educativa, il Presidente è disposto a dare un riscontro mediatico alla vaccinazione nelle forme più opportune.

In precedenza altri capi di Stato hanno affermato la disponibilità a vaccinarsi non appena fosse possibile, alcuni di questi anche in diretta televisiva per motivi educativi. E’ il caso ad esempio degli Stati Uniti dove il presidente eletto Joe Biden si è detto pronto a farsi vaccinare in pubblico per fugare potenziali preoccupazioni sulla sicurezza del farmaco della Pfizer. Anche Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton si sono resi disponibili a farsi vaccinare in diretta televisiva.

In Inghilterra, dove oggi è iniziata la vaccinazione di massa, la 94enne regina Elisabetta potrebbe essere tra i primi a ricevere il vaccino in questi giorni, così come suo marito il 99enne principe Philip.