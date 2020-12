Ragazzo autistico senza mascherina cacciato da negozio a Livorno, Faraone: "Fuorilegge e crudele"

Un ragazzo disabile è stato cacciato da un negozio assieme alla madre, perché non indossava la mascherina. E' successo nel pomeriggio di sabato 5 dicembre a Livorno.L'episodio, riferito dal Tirreno, è stato denunciato dalle associazioni locali.

"L'associazione Autismo Livorno ci ha informati di uno spiacevolissimo episodio che si è verificato nella giornata di sabato 5 dicembre, quando è stato impedito l'accesso a un esercizio commerciale a un giovane autistico che non indossava la mascherina. La madre, che abbiamo contattato e che sarà ricevuta insieme al figlio dal sindaco nei prossimi giorni, ha riferito di essere stata allontanata in modo brusco", ha detto il comune in una nota.

Il comune ha ricordato che le normative in vigore consentono alle persone con disabilità di non indossare la mascherina qualora questa sia mal tollerata. "Vogliamo fare in modo che episodi di questo tipo non si ripetano più in futuro", si legge nel comunicato.

Intanto l'assessore al Sociale Andrea Raspanti e il Garante dei disabili del Comune di Livorno Valerio Vergili informano che gli uffici comunali competenti, tramite le associazioni di categoria, invieranno agli esercenti del territorio, una nota di sensibilizzazione riportando i riferimenti normativi per garantire la massima informazione.

"La pandemia in corso ha impattato in modo negativo sulla vita di tutti noi - afferma Raspanti - ma non c'è dubbio che le persone con disabilità e i loro familiari siano tra coloro che hanno dovuto reggere il carico di disagi maggiore. Come comunità abbiamo il dovere di dedicare una particolare attenzione ai loro diritti, a maggior ragione in questo momento così delicato, in cui i comprensibili timori per la sicurezza collettiva rischiano di interferire più del necessario con le libertà personali".

La reazione di Faraone

Sulla vicenda è intervenuto il senatore di Italia viva Davide Faraone, che è anche il presidente della Fondazione Italiana Autismo.

"Sia chiaro, sbattere fuori dal negozio un ragazzo autistico perché non indossa la mascherina è fuorilegge, oltre che crudele", scrive in un post di Facebook.

La normativa in vigore obbliga all'uso delle mascherine fuori casa, all'aperto o al chiuso, ma consente alle persone con disabilità di non portare i dpi se mal tollerati.