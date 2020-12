Chi viola le misure anti-Covid rischia sanzioni da 400 a 3 mila Euro

Chi viola le misure anti-coronavirus dell'ultimo dpcm e di quello natalizio rischia delle sanzioni amministrative che vanno da 400 a 3 mila Euro, senza l'applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale.

il Viminale lo rende noto tramite una circolare firmata dal capo di gabinetto del ministero, Bruno Frattasi.

Il chiarimento è arrivato dopo che alcuni articoli di stampa avevano avanzato dubbi sul fatto che le nuove regole anti-Covid non prevedessero sanzioni per gli inadempienti.

"La suddetta tesi non tiene conto che la norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus è e continua ad essere l'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020", ha precisato Frattasi.

Chiunque esca dalla propria Regione senza un valido motivo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, o dal proprio Comune nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, adesso rischia quindi consapevolmente una sanzione.

Lo stesso vale per tutti coloro che non rispettano le norme stabilite dall'ultimo dpcm, diverse a seconda della zona di rischio.

In ogni caso ecco le situazioni in cui sarà possibile spostarsi con l'autocertificazione, come per esempio le visite ai parenti non autosufficienti.