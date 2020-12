Bollettino di oggi: 13.720 contagiati, 528 morti e 19.638 guariti

Il numero dei casi totali ha raggiunto quota 1.742.557.

Nell'ultimo giorno a 19.638 persone è stata confermata la guarigione dal Covid. In questo modo il bilancio complessivo dei guariti dall'inizio dell'epidemia sale a 933.132.

Nelle ultime ventiquattro ore le vittime del coronavirus sono state 528, 36 in meno rispetto a quanto avvenuto ieri. I decessi per Covid dall'inizio dell'epidemia nel Paese arrivano a quota 60.606.

Le persone che hanno il coronavirus nell'organismo sono al momento 748.819, 6.487 in meno rispetto a ventiquattro ore fa. Di queste 714.913, pari al 95,5% del totale, o sono asintomatiche o hanno un decorso della malattia con sintomi sub-influenzali lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario, 3.382 pazienti si trovano nei reparti di terapia intensiva, 72 in meno di ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 30.524, in aumento di 133 rispetto al dato di ieri.

Dei 13.720 nuovi casi rilevati oggi, il Veneto è la regione con il numero più alto, pari a 2.550 contagiati, seguito dall'Emilia-Romagna con 1.891 e dalla Lombardia con 1.562. Seguono Lazio, Campania e Puglia con più di mille contagi, mentre nelle altre regioni i nuovi casi sono sotto mille, con Umbria, Molise e Valle d'Aosta che hanno meno di cento nuovi contagi.

Oggi sono stati effettuati 111.217 tamponi, mentre il tasso di positività è stato del 12,3%, in aumento di 8 decimi di punto percentuale rispetto a ieri.