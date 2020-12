Alla periferia di Roma quattro finti poliziotti rubano 50mila € a rom

A Roma est, nel campo nomadi di Lunghezza, quattro finti poliziotti sono riusciti a fare un colpo da oltre 50mila euro.

Come riportato dal quotidiano della capitale Il Messaggero, i rapinatori hanno agito in sicurezza e conoscevano alla perfezione i dettagli, convinti che proprio in una delle baracche c'erano oggetti da più di 50mila euro di valore.

I finti agenti si sono presentati nel campo rom affermando di dover perquisire tutto. Erano italiani e vestiti in borghese, ma armati di pistola. Sapevano dove cercare, i nomadi impauriti non hanno opposto resistenza se non qualche timida protesta.

Alla fine i rom sono stati costretti a chiamare la vera polizia per denunciare l'accaduto.

Gli investigatori stanno cercando di individuare i colpevoli. Cercano in particolare un legame con una rapina all’Eur avvenuta una mezz'ora prima, quando un ragazzo in motorino è stato fermato da quattro uomini armati e derubato.

Si pensa che potrebbe essere una banda organizzata, che agisce in modo rapido e spregiudicato e sempre prima del coprifuoco anti-Covid.