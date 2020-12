Lo strano regalo del Papa ai dipendenti: paracetamolo al posto del panettone

Dal panettone agli antipiretici. Quest’anno il Natale all’interno delle Mura Leonine è all’insegna della praticità. A raccontare come la pandemia ha cambiato le consuetudini anche in Vaticano è la giornalista del Messaggero, esperta di questioni di Oltretevere, Franca Giansoldati.

Il quotidiano di via del Tritone pubblica la fotografia di alcuni scatoloni contenenti decine di confezioni di un medicinale a base di paracetamolo. Attaccato al pacco c’è un foglio A4 che recita così: “Dono del Santo Padre per i dipendenti vaticani”. Tra parentesi, la puntualizzazione: “Massimo cinque confezioni a dipendente”.

Insomma, le feste che si avvicinano saranno all’insegna del rigore. E così anche Oltretevere si punta allo stretto necessario. Nel caso specifico, un’arma per contrastare i primi freddi e anche lo stesso Covid, secondo le linee guida dei medici per le cure a domicilio nel caso in cui la malattia si manifesti con sintomi molto lievi.

Bando, quindi, a dolciumi e alcolici, visto che i brindisi saranno a numero chiuso. L’idea, secondo la vaticanista del Messaggero, sarebbe dell’elemosiniere di Papa Francesco, il cardinale Konrad Krajewski. Uno piuttosto pratico, che non ha problemi a rimboccarsi le maniche per risolvere personalmente i problemi, come raccontano le pagine di cronaca dei quotidiani.

È lui che si calò in un tombino per riallacciare l’elettricità a 300 occupanti abusivi, che aiutò con un contributo economico alcune transessuali rimaste senza lavoro per colpa della pandemia, e che è diventato negli ultimi anni un vero e proprio punto di riferimento per i poveri e i senzatetto di Roma.

La preoccupazione del Papa per la salute dei circa 4mila dipendenti di Oltretevere è stata apprezzata dagli impiegati, che hanno accolto il dono con un sorriso. Anche perché il regalo più importante, in tempi di crisi nera anche per le finanze vaticane, è quello di poter conservare il proprio posto di lavoro.