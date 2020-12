Abruzzo, da mercoledì la regione torna in zona arancione

In seguito all'ordinanza l'Abruzzo passa da zona rossa ad arancione a partire da mercoledì.

Informato prima dell'adozione del provvedimento il Ministro Speranza.

Marsilio ha firmato l'ordinanza perché ha "ritenuto di doversi assumere la responsabilità di evitare che un'applicazione letterale delle norme vigenti provocasse all'Abruzzo un trattamento sproporzionato e dannoso".

Così come in passato, con un'altra ordinanza, il Presidente della Regione l'aveva preventivamente decretata zona rossa, allo stesso modo la riporta in zona arancione.

L'ordinanza prevedeva il cambio di colore già a partire da lunedì ma il governo, secondo le fonti, l'ha posticipato a mercoledì. Si aspetta che Marsilio farà il punto della situazione lunedì.

"La cabina di regia che monitora i dati di tutte le Regioni ha riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare alla zona arancione nella giornata di mercoledì. La scadenza dei 21 giorni è prevista infatti per mercoledì, non per lunedì", spiegano fonti della maggioranza.

