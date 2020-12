Piacenza, le regole Covid di Natale dividono famiglie della località di Quarto

Una frazione divisa in tre comuni, che nei giorni del 24 e 25 dicembre rischia di dividere le famiglie che abitano dall'altra parte della strada.

Quarto è una piccola località che dal punto di vista amministrativo è divisa in tre, appartiene infatti a Gossolengo, Piacenza e Podenzano. Come dovranno vivere il Natale al tempo del dpcm le famiglie di questa località piacentina?

Se si volesse applicare la norma alla lettera, da veri burocrati, allora non c’è nessuna pietà per le famiglie di Quarto, si verificherà un corto circuito e un caos che bloccherà completamente le persone non consentendo loro nemmeno di attraversare la strada.

Il problema si pone infatti per i giorni del 25 e 26 dicembre, quando entrerà in vigore quello che possiamo giornalisticamente definire il lockdown di Natale italiano.

La testimonianza della signora Elena Fornari al quotidiano Libertà dice tutto di quanto la situazione sia paradossale e ai limiti pura follia burocratica:

“Io vivo nella parte di Gossolengo, i miei fratelli in quella di Piacenza tra le nostre case, la distanza in linea d’aria è di una cinquantina di metri. Ma essendo in due comuni diversi, quest’anno, non ci troveremo a pranzo per festeggiare insieme il giorno di Natale. Non è un problema, è solo strano”.

La situazione la spiega il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri:

“Il 25 e 26 dicembre e il primo gennaio chi vive nelle zone piacentine e podenzanesi di Quarto non potrà attraversare la strada per ritirare il cibo d’asporto nei bar o ristoranti sul lato gossolenghese”.

La pandemia non sta avendo pietà delle persone e delle loro condizioni sociali, ma in questo trova un alleato nella burocrazia che probabilmente non avrà altrettanta pietà.