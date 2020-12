Fiume Panaro esonda nel Modenese, rischio valanghe sulle Dolomiti: Il maltempo in Italia

L’emergenza climatica colpisce forte l’Italia e così da nord a sud dello Stivale pioggia e neve minacciano la vita degli italiani aggiungendosi ai disagi vissuti a causa della pandemia.

Il maltempo inclemente colpisce il Modenese dove il Fiume Panaro è esondato tra Castelfranco Emilia e Nonantola, a non molta distanza dalla città di Modena.

Qui la Protezione Civile ha organizzato tre strutture per accogliere gli eventuali sfollati racconta l’Ansa. Sono stati predisposti il PalaReggiani, la palestra delle scuole Guinizelli e delle Scuole “Rosse”, nel pieno rispetto delle misure anticontagio.

Tra Modena e Castelfranco è chiuso anche il tratto di ferrovia per allagamenti, così come a Modena alcune strade risultano allagate.

Neve sulle Dolomiti: rischio valanga 5 su 5

Sulle Dolomiti il rischio valanga è altissimo dopo le abbondanti nevicate degli ultimi giorni ed ore.

Tra Marmolada e Fiera di Primerio il rischio valanghe è al massimo livello di 5 su 5, mentre sul resto dell’Alto Adige il rischio è di 4 su 4.

Sconsigliato quindi fare escursioni o sci nordico in queste zone.

Danni ovunque al Nord Italia

I Vigili del Fuoco rendono noto che durante la notte hanno svolto 411 interventi tra Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia a causa dei danni causati da pioggia e neve.

La Protezione Civile rende noto che da Nord a Sud sono in corso e previste piogge, nevicate e venti fino a burrasca.

L’allerta rossa meteo è sul Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Bolzano.

Allerta arancione meteo in ben 12 Regioni italiane invece.

Prima notturna per il Mose di Venezia a protezione della Serenissima, che sarà attivo per tutta la domenica 6 dicembre.

🌧️💨 Piogge, neve e venti fino a burrasca da Nord a Sud

🔔🔴 #allertaROSSA, il #6dicembre, in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano

🔔🟠 #allertaARANCIONE in 12 Regioni

🔎Leggi l'avviso meteo del #5dicembre 👉 https://t.co/cnx23O8Rdx #protezionecivile pic.twitter.com/pYJNGNAfP8 — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) December 5, 2020

Chiusa ferrovia del Brennero

La Linea Verona-Brennero resta ancora interrotta a causa dei danni causati dal maltempo. Sono in corso gli interventi dei tecnici, informa Trenitalia attraverso il suo canale Info traffico ferroviario.

Medesima sorte per la tratta ferroviaria Merano-Bolzano che ha costretto Trenitalia a riprogrammare tutti i treni dalle ore 7 del mattino.

Per chi è in viaggio, consigliato scaricare la applicazione mobile di trenitalia per verificare lo stato treno in tempo reale, o in alternativa verificare il sito web www.viaggiatreno.it.