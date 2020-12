Bollettino di oggi: 21.052 contagi, 662 morti e 23.923 guariti

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'emergenza è salito a 1.709.991.

Nell'ultimo giorno a 23.923 persone è stata accertata la guarigione dal Covid, in questo modo il bilancio complessivo dei guariti cresce fino a 896.308.

Oggi sono stati rilevati 662 decessi per Covid, dato alto ma in calo rispetto al dato di ieri di 814 morti. Le vittime del coronavirus salgono così a 59.514.

Ad oggi nel Paese si contano 754.169 persone positive al coronavirus, 3.553 in meno rispetto a ventiquattro ore fa. Di queste 720.494 sono o asintomatiche o hanno un decorso della malattia con sintomi sub-influenzali lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. I ricoverati con sintomi sono invece 30.158, 1.042 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.517, -50 rispetto all'ultimo giorno.

Dei 21.052 nuovi casi rilevati oggi la Lombardia rimane la regione più colpita che ne registra il maggior numero con 3.148 (ieri 4.533), seguita da Veneto e Emilia-Romagna rispettivamente con 3.607 e 1.964.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 194.984 tamponi (ieri 206.059), con un tasso di positività pari all'10,8%.