Alfa Romeo, ultima offerta prima dell'addio alla Giulietta

L'Alfa Romeo Giulietta si prepara ad uscire di scena. Al suo posto arrivano Tonale e B-SUV. E l'azienda lancia un'offerta per accaparrarsi gli ultimi modelli in pronta consegna.

Nei prossimi mesi cesserà la produzione della Giulietta nello stabilimento FCA di Cassino, in provincia di Frosinone.

L’impianto, dove si producono anche i modelli Giulia e Stelvio dell’Alfa Romeo, quindi, secondo i siti specializzati, subirà un calo della produzione almeno fino alla fine del prossimo anno, quando a Cassino FCA inizierà a fabbricare il nuovo Suv Maserati Grecale, che nei prossimi anni sarà disponibile anche nelle versioni ibrida ed elettrica.

Sul futuro del modello storico dell’Alfa Romeo per ora ci sono soltanto rumors. Una risposta arriverà soltanto con il piano industriale di Stellantis nel 2021. Per alcuni siti le ipotesi in campo sono quelle di una rivisitazione della Giulietta in chiave sportiva, che potrebbe affiancarsi al modello Tonale, atteso per il 2021, proprio in sostituzione dell'attuale modello di Giulietta, e al Baby SUV che potrebbe essere lanciato nel 2023.

Altri, invece, ipotizzano che una nuova generazione di Giulietta possa arrivare nei prossimi anni e non è escluso che avrà “almeno una versione completamente elettrica”. Per avere conferme, però, bisognerà attendere almeno il prossimo anno.

Intanto Alfa Romeo, come riferisce il sito Money.it, ha lanciato una offerta sul modello Giulietta in pronta consegna che sarà valida per tutto il mese di dicembre. L’azienda promette fino a 10mila euro di vantaggi per l’acquisto, con il finanziamento FCA Bank.

Lo stop della produzione potrebbe arrivare a cavallo tra il 2020 e il 2021, anche se il ricorso alla cassa integrazione per lo stabilimento di Cassino per ora è stato annullato. Per il momento, quindi, le attività vanno avanti.