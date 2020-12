Bollettino di oggi: 24.099 nuovi casi, 814 morti e 25.576 guariti

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia sale così a quota 1.688.939.

Nell'ultimo giorno a 25.576 persone è stata accertata la guarigione dal Covid, in questo modo il bilancio complessivo dei guariti cresce fino a 872.385.

Oggi sono stati rilevati 814 decessi per Covid, dato alto ma in calo rispetto al record di ieri di 993 morti. Le vittime del coronavirus salgono così a 58.852.

Ad oggi nel Paese si contano 757.702 persone positive al coronavirus, 2.280 in meno rispetto a ventiquattro ore fa. Di queste 722.935, pari al 95,4% del totale, sono o asintomatiche o hanno un decorso della malattia con sintomi sub-influenzali lievi, pertanto si curano a casa in autoisolamento fiduciario. I ricoverati con sintomi sono invece 31.200, 572 in meno rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.567, -30 rispetto all'ultimo giorno.

Dei 24.099 nuovi casi rilevati oggi, 824 in più di ieri, la Lombardia è la regione che ne registra il maggior numero con 4.533, seguita da Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte rispettivamente con 3.708, 2.143 e 2.132. Tra 2mila e mille i nuovi casi rilevati in ordine decrescente da Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, Toscana e Friuli-Venezia Giulia. Sotto mille nelle altre regioni, con la Valle d'Aosta che registra il dato migliore, con soli 27 nuovi contagiati.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 206.059 tamponi, con un tasso di positività pari all'11,7%, in aumento di 1 punto percentuale e mezzo rispetto al dato rilevato ieri.