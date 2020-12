Maltempo in Puglia, stecchite da un fulmine 10 mucche

10 mucche al pascolo sterminate da un fulmine generato da una violenta e improvvisa tempesta a Noci, in provincia di Bari. Secondo Coldiretti Puglia sono gli effetti dell'emergenza climatica.

Su tutta la Regione Puglia è allerta meteo gialla secondo la Protezione civile, tuttavia una imprevedibile tromba d’aria si è abbattuta prima sul Salento, e poi a Noci in provincia di Bari.

In un territorio ricco di allevamenti bovini, un fulmine non ha avuto pietà di 10 mucche al pascolo che sono state colpite e uccise sul colpo da una devastante scarica.

A darne notizia è Coldiretti Puglia che parla di un ennesimo effetto dell’emergenza climatica e di un “clima impazzito”, lo riporta Il Messaggero.

Coldiretti Puglia fa notare che nel 2020 abbiamo avuto un gennaio bollente, quindi una Primavera pazza e ancora un autunno bollente che in Puglia hanno generato fenomeni atmosferici tropicali, come forti grandinate, e violente trombe d’aria abbattutesi sul territorio da Lecce a Bari e a Foggia in particolare.