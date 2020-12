Napoli, Maradona avrà le sue 14 statue mentre lo stadio San Paolo ufficialmente riceve il suo nome

14 e più statue per Maradona nella città di Napoli dove ha sviluppato la sua grandiosa carriera calcistica. Il Comune di Napoli è imbarazzato da tante proposte e ora dovrà scegliere.

Napoli e i napoletaini sono desiderosi di rendere immortale la celebrazione del loro campione del calcio, Maradona e così fioccano le richieste di dedicazione di una statua al Pibe de Oro.

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello a Fanpage afferma che sulla dedicazione di una statua a Maradona “bisogna aprire un ragionamento e avviare un percorso per scegliere e ricordarlo come si deve”.

Maradona come Padre Pio, una statua in ogni quartiere della città? Se da un lato, infatti, il Comune apre una riflessione sulle statue “ufficiali” dedicate a Maradona, nulla potrà impedire ai partenopei di elevare altre statue in varie zone della città.

Lo stadio San Paolo dedicato a Maradona

Per quanto riguarda lo stadio è ufficiale che cambierà il nome da Stadio San Paolo a Stadio Diego Armando Maradona in onore del calciatore che al SSC Napoli ha regalato i suoi primi due scudetti e una Coppa Uefa. Lo afferma in una nota l'amministrazione comunale di Napoli.

"Ha onorato per sette anni la maglia della squadra del Napoli, regalandole i due scudetti della storia e altre coppe prestigiose, e ricevendo in cambio dalla città intera un amore eterno e incondizionato", si dice nella nota.

​Gli oggetti lasciati dai tifosi all’esterno dello Stadio, trasformatosi in una sorta di altare sacro, non sono stati buttati ma raccolti e conservati. Entreranno a far parte del Museo della Memoria di Maradona.

Il campione argentino è scomparso mercoledì 25 novembre all'età di 60 anni per arresto cardiaco. Due settimane prima della sua morte, Maradona era stato dimesso da un ospedale dove aveva subito un intervento chirurgico al cervello.