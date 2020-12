Messa di Natale, sottosegretario Zampa: "Sarà alle 20 o alle 20.30"

Sandra Zampa (Pd) ha confermato la disponibilità della CEI a far svolgere le Messe natalizie in orari compatibili con la situazione epidemiologica del Paese.

Intervenendo ai microfoni di Otto e Mezzo su La7, il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa ha fatto chiarezza sull'orario in cui potrà essere celebrata la Messa di Natale, in maniera che la stessa possa svolgersi in conformità con le normaitve anti-Covid.

"La messa di Natale si dovrà concludere entro l'orario per rientrare a casa per il coprifuoco alle 22. Quindi verso le 20, 20 e 30. È una decisione presa in accordo con la CEI, la quale ha capito perfettamente l'esigenza", sono state le parole della Zampa.

Nella giornata di ieri il pro-presidente CEI Mario Meini aveva riferito che le Messe natalizie dovranno tenersi in piena sicurezza ed in orari compatibili con le situazioni di ogni singola regione e comune, rispettando gli orari di coprifuoco vigenti.

Il Dpcm natalizio

Nella notte il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge per il nuovo Dpcm di Natale, confermando la maggioranza delle ipotesi circolate riguardo alle normative in esso contenute.

In particolare è stata ribadita la linea dura, con il divieto di spostamento tra regioni anche dello stesso colore a cavallo del periodo natalizio e di spostamento tra comuni nella notte del 25 e 26 dicembre e del 31 di dicembre.