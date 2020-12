L’ira del governatore della Lombardia Fontana: “Il governo ci manda i Dpcm all’ultimo minuto”

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha criticato il metodo usato dal governo Conte nella gestione dei Dpcm che si susseguono da mesi per affrontare l’emergenza coronavirus e ha chiesto che le proposte delle regioni vengano prese in considerazione.

In un’intervista al Corriere della Sera Fontana ha dichiarato: “Ci mandano il testo del decreto alla sera tardi, sanno che il confronto tra le Regioni è fissato per le 10 del mattino e ci chiedono di dare risposta entro le 11?”. “Mi piacerebbe che mi venisse anche concesso il tempo per dire la mia a ragion veduta”, aggiunge.

E poi il governatore parla dell’ormai noto passaggio dalla zona arancione a quella gialla, come dovrebbe essere per tutte le Regioni verso Natale: “In base ai dati e alle valutazioni che ne conseguono, già da diversi giorni ci dovremmo trovare in questa situazione. La cosa più importante, e che fa anche piacere, è constatare che i numeri dell’epidemia si stanno ridimensionando, ma adesso attendiamo le disposizioni del Decreto del presidente del Consiglio”.

Per Fontana, l’errore è stato “che per stabilire lo scenario dell’epidemia siano stati utilizzati dati vecchi, superati, e questo rende poi difficile spiegare ai cittadini la relazione tra i loro sacrifici e i risultati raggiunti. Ma voglio anche dire che sebbene siano emerse a volte visioni e sensibilità diverse, la dialettica istituzionale ha prodotto i suoi risultati. Il contributo delle Regioni c’è stato eccome. Certo, se cambiamo i parametri in corsa allora c’è da rimanere perplessi...”.

Le vaccinazioni anti-Covid

Dopo le polemiche sui ritardi della programmazione delle vaccinazione anti-influenzali, che Fontana spedisce al mittente, sul fronte della strategia anti-Covid, il governatore dice: “Noi siamo pronti con gli spazi per lo stoccaggio e con i frigoriferi, ma la realtà è che al momento non sappiamo ancora con quale vaccino dovremo operare e l’Aifa non si pronuncerà prima della fine di dicembre”.