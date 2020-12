Di Maio: "orgogliosi di assumere presidenza G20". Nel 2021 eventi in tutta Italia

“Sentiamo una grande responsabilità nell’assumere un incarico tanto importante in una congiuntura internazionale così difficile ma ne siamo anche orgogliosi. La Presidenza del G20 ci consentirà infatti di portare avanti, con i Grandi della Terra, le nostre idee per contrastare la pandemia e promuovere una ripresa economica sostenibile, inclusiva e resiliente”, ha detto oggi il ministro Luigi Di Maio.

Gli appuntamenti ministeriali e gli ‘eventi speciali’ si svolgeranno da Nord a Sud dell’Italia e avranno inizio a maggio.

Cultura-Turismo a Roma, 3-4 maggio.

Lavoro-Istruzione a Catania, 22-23 giugno.

Esteri-Sviluppo a Matera, con sessione ad hoc sulla Cooperazione allo Sviluppo a Brindisi, 29-30 giugno.

Economia e Finanze a Venezia, 9-10 luglio.

Ambiente-Clima-Energia a Napoli, 22-23 luglio.

Innovazione e Ricerca a Trieste, 5-6 agosto.

Salute a Roma, 5-6 settembre.

Agricoltura a Firenze, 19-20 settembre.

Commercio internazionale a Sorrento, 5 ottobre.

Segmento ministeriale congiunto MEF-Salute in occasione del vertice finale del 30-31 ottobre a Roma.

Eventi speciali

Nel corso della presidenza italiana sono previsti una serie di “eventi speciali” dedicati ai grandi temi dell’agenda globale, come la tutela della salute e la sostenibilità, l’empowerment femminile, l’innovazione e la ricerca, la lotta alla corruzione.

Questi eventi vedranno coinvolte diverse regioni italiane e avranno come protagonisti città, borghi, scuole, università, eccellenze italiane.

Global Health Summit

Nell’ambito del G20, l’Italia ospiterà a Roma, il 21 maggio, il Global Health Summit, in collaborazione con la Commissione europea. "Un vertice globale sulla sanità, in Italia, per dimostrare che l'Europa c'è per proteggere i cittadini" e che mira a "costruire un'unione della sanità", ha dichiarato lo scorso settembre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

Incertezza Covid

Proprio per la pandemia di Covid-19 è ancora grande l’incertezza sul formato che avrà il G20 italiano. Il mese scorso, l’Arabia Saudita, presidente uscente, è stata costretta a organizzare l’incontro dei capi di Stato e di governo dei grandi 20 del mondo in modalità virtuale. Ma visti i progressi registrati nelle ultime settimane sul fronte dei vaccini è possibile che i leader tornino a incontrarsi di persona.