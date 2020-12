Cei: "La Messa di Natale dovrà essere compatibile con il coprifuoco"

L'orario di svolgimento Santa Messa della notte di Natale dovrà essere compatibile con gli orari del coprifuoco in vigore nelle diverse città italiane per le normative anti-Covid.

A riferirlo è la Cei, che per voce del pro-presidente Mario Meini ha chiarito che le Messe dovranno tenersi in piena sicurezza ed in orari compatibili con le situazioni di ogni singola regione e comune:

"Se le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a una cura particolare e alla prudenza, ciò non deve scoraggiarci in questi mesi è apparso chiaro come sia possibile celebrare in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme. Siamo certi che sarà così anche nella prossima solennità del Natale e continuerà ad essere un bel segno di solidarietà con tutti", ha chiarito il prelato.

La sessione straordinaria del Consiglio Episcopale Permanente si è svolta in videoconferenza il 1° dicembre 2020, sotto la guida di Monsignor Mario Meini, Vescovo di Fiesole e Pro-Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

In apertura dell'incontro, come si apprende dal comunicato ufficiale, è intervenuto anche il Cardinale Presidente Gualtiero Bassetti, che si è collegato dal Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma dove è ricoverato per un periodo di convalescenza dopo essere guarito dal COVID-19, e ha espresso gratitudine ai Vescovi e a tutta la comunità ecclesiale per la preghiera e l’affetto con cui l’hanno accompagnato durante la malattia.