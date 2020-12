Acqua alta a Venezia, azionato il Mose: città all'asciutto

In previsione del picco di alta marea, nella notte è stato attivato il sistema di dighe per proteggere la città di Venezia dall'acqua alta. Il Mose è stato sollevato alle 4.00 di notte a Lido e Chioggia mentre Malamocco è rimasto aperto a metà fino alle prime luci dell'alba per consentire l'ingresso dell'ultimo traghetto.

Dalle 6 del mattino le barriere sono state interamente sollevate in previsione di un picco della marea, che verso le 10.30 raggiungerà 120 cm, secondo le stime del Centro maree del Comune.

Confermo che stanotte solleviamo il #Mose verso le 4,00 al Lido e a Chioggia mentre Malamocco resta aperto a metà fino alle 6.00 per far entrare l’ultimo traghetto, poi chiude tutto anche lì.

La punta di marea è prevista verso le 10.30@comunevenezia @CMVenezia pic.twitter.com/1DGiDEJoa7 — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) December 1, 2020

​Il livello dell’acqua ha da poco raggiunto i 107 cm oltre le dighe, mentre all'interno della laguna resta a 60 cm, lasciando il centro storico di Venezia "all'asciutto".

A Chioggia, invece, oltre le barriere del Mose, la marea supera i 111 cm, mentre in città il livello è a 90 cm, nonostante il vento di Bora.

Il sistema di dighe è stato azionato l'ultima volta lo scorso 15 ottobre.