Lotteria degli scontrini, da oggi è possibili richiedere il codice: ecco come fare

Da martedì primo dicembre sarà possibile iscriversi sul portale del governo per ottenere il codice lotteria in tre semplici mosse. Ecco come fare.

La luce verde per la lotteria degli scontrini arriverà solo a gennaio 2021, dopo la proroga, ma già da martedì primo dicembre sarà possibile ottenere il codice per partecipare all'estrazione dei premi messi in palio dal governo per incentivare i consumi e, soprattutto, i pagamenti tracciabili.

Nella discussione alla Camera sulla legge di Bilancio, si è deciso di limitare la lotteria degli scontrini ai pagamenti tracciabili eseguiti nei punti vendita con bancomat, carte di credito, etc. Restano quindi esclusi, oltre agli acquisti su internet, anche i pagamenti in contanti, per cui, inizialmente si ipotizzavano premi di importo inferiore.

La registrazione dovrà essere effettuata sul partale del governo dedicato alla lotteria degli scontrini. Per ottenere il codice saranno sufficienti tre passaggi e tenere a portata di mano il proprio codice fiscale. Ecco come fare:

inserire il proprio codice fiscale ottenere il codice di sicurezza scaricare o stampare.

Il codice dovrà poi essere mostrato alla cassa al momento dell'acquisto per essere abbinato allo scontrino. Questo permetterà di partecipare alle estrazioni settimanali e mensili. La prima estrazione settimanale avverrà il 14 gennaio 2021 per tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal 4 al 10 gennaio entro le ore 23.59.

La lotteria degli scontrini, assieme al sistema di cashback, è un'iniziativa del governo volta a incentivare i consumatori ai pagamenti tracciabili per ridurre l'evasione fiscale.