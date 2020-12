Riforma Mes, Berlusconi: "Forza Italia voterà no in Parlamento"

Anche Forza Italia, così come la Lega e Fratelli d'Italia, ha confermato il proprio netto no alla riforma del Mes che sarà votata in Parlamento il prossimo 9 dicembre.

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha annunciato che il suo partito voterà no alla Riforma del Mes in Parlamento il prossimo 9 dicembre, andando di fatto a rispondere a Salvini che in mattinata aveva avvertito che la Lega non avrebbe gradito uno schieramento a favore del disegno di legge.

"Il 9 dicembre non sosterremo in Parlamento la riforma del Mes perché non riteniamo che la modifica del Meccanismo di Stabilità approvata dall’eurogruppo sia soddisfacente per l’Italia e non va neppure nella direzione proposta dal Parlamento europeo", ha dichiarato Berlusconi in una nota.

Il Cavaliere ha quindi sottolineato che sono due i motivi che destano preoccupazioni nel suo partito:

Il primo: le decisioni sull’utilizzo del fondo verranno prese a maggioranza dagli Stati. Il che vuol dire che i soldi versati dall’Italia potranno essere utilizzati altrove anche contro la volontà italiana.

Il secondo: il Fondo sarà europeo solo nella forma perché il Parlamento europeo non avrà alcun potere di controllo e la Commissione europea sarà chiamata a svolgere un ruolo puramente notarile", ha proseguito l'ex premier.

Berlusconi ha quindi lamentato che, per la stesura del testo di riforma non sono state prese in considerazione le proposte di Forza Italia confermate dal voto del Parlamento europeo:

"E questo non rappresenta certamente un fatto positivo. Per queste ragioni quindi Forza Italia non voterà in Parlamento per questa riforma del Mes. La riforma in questione non ha nulla a che vedere con l’utilizzo dei 37 miliardi destinati alla lotta contro il Covid", conclude Berlusconi.

No anche dalla Meloni

Contestualmente la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha voluto ringraziare Silvio Berlusconi per l'appoggio dato da Forza Italia nel dire no in maniera netta e decisa alla riforma del Mes:

"Fratelli d’Italia ringrazia gli alleati di Forza Italia, e in particolare Silvio Berlusconi, per averci seguito sul tema del MES e aver deciso di votare no insieme a noi il 9 dicembre in Parlamento", ha scritto la Meloni, che ha poi preannunciato come il 9 dicembre prossimo il centro destra sarà chiamato a scrivere "una pagina di storia per difendere la sovranità nazionale dal cappio che l’eurosistema vorrebbe stringere al collo dell’Italia".