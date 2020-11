I militari italiani salvano cani randagi in Kosovo - foto

I militari italiani del Comando Regionale Ovest della Kosovo Force sono impegnati anche per aiutare i randagi del Kosovo in sinergia con le associazioni animaliste locali e internazionali, tra cui l'Oipa.

I soldati italiani di base a Belo Polje, che fanno parte del Comando Kfor, oltre a monitorare lo sviluppo socio-economico del Paese e aiutare a mantenere sicurezza e stabilità per la popolazione del Kosovo, come forza militare internazionale guidata dalla Nato hanno a cuore anche il grave problema del randagismo lì presente.

Lo scorso agosto, il team LMT K14 della Kfor dell’Esercito Italiano, in relazione all'alto numero di cani e gatti randagi, ha iniziato a monitorare il fenomeno del randagismo nelle municipalità di Decane e Junik, constatando una carenza nella sensibilizzazione della popolazione e un’indisponibilità da parte delle autorità locali di mettere a disposizione fondi e mezzi per affrontare il problema.

​"Le amministrazioni locali si sono mostrate disponibili e aperte al confronto con i nostri militari e hanno chiesto supporto nella messa a punto di un progetto a lungo termine che possa fronteggiare il fenomeno, in collaborazione con le associazioni animaliste locali e internazionali, tra cui l’Oipa, i servizi veterinari locali e le organizzazioni agricole. Nell’attesa di definire un piano duraturo, i militari italiani del Comando Regionale Ovest Kfor non sono rimasti con le mani in mano, ma hanno donato fondi a un consorzio di veterinari locali per incentivare le sterilizzazioni e le vaccinazioni dei randagi nelle due municipalità" spiega il presidente dell’Oipa Italia Massimo Comparotto.

Militari italiani del Kofr in difesa dei randagi del Kosovo

Il progetto è stato interamente finanziato dal Ministero della Difesa italiano e realizzato dal 5° Reggimento Artiglieria terrestre (Lanciarazzi) "Superga" dell’Esercito attraverso i fondi Cimic (Cooperazione Civile e Militare) e ha già permesso la sterilizzazione e la vaccinazione di circa trenta cani.

In precedenza il Tribunale speciale ha confermato l'accusa per crimini di guerra del 1998-1999 nei confronti dell'ex presidente dell'autoproclamata repubblica del Kosovo Hashim Thaci, che agli inizi di novembre ha rassegnato le dimissioni, e successivamente è stato arrestato e messo in custodia all'Aia.