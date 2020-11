Recovery Fund, Meloni e Salvini contro il piano di Conte: “Un carrozzone”, “Una pazzia”

In un colloquio al Corriere della Sera, Conte ha spiegato che ci dovrebbe essere una cabina di regia, composta dallo stesso capo del governo, dal ministro dell’Economia e dal ministro per lo Sviluppo economico, che riferirebbe non solo al Consiglio dei ministri ma anche al Parlamento, e un comitato esecutivo composto da sei manager, a capo di team composti 50 persone.

Ogni squadra si occuperebbe dei sei ambiti di sviluppo indicati dalla Commissione europea.

“Scopriamo dai giornali che per gestire i 209 miliardi di euro del Recovery Fund Conte sta lavorando notte e giorno per mettere in piedi una struttura a dir poco colossale: una cabina di regia, 6 commissari-manager e un super-commissario a coordinarli (che potrebbe essere nominato anche sottosegretario), più un esercito di 300 esperti esterni e funzionari”, ha scritto Giorgia Meloni sul proprio account Facebook.

“È l’ennesimo carrozzone per accontentare la fame di poltrone dei partiti di maggioranza, che in piena pandemia pensano al rimpasto di governo e a consolidare il loro potere nel Palazzo. Famiglie e imprese possono aspettare, mentre una task force non si nega a nessuno e i soldi per crearla si trovano immediatamente”, ha denunciato Meloni.

Salvini: "Siamo su scherzi a parte?"

Anche Matteo Salvini ha puntato il dito contro la task force illustrata da Conte.

“Siamo su Scherzi a parte? Conte preannuncia un’altra "task force", stavolta con 300 persone, per gestire soldi e progetti del Recovery Fund. Ma siamo matti? È questa la 'collaborazione” invocata dal presidente Mattarella?", ha scritto anche Salvini su Facebook, che poi ha aggiunto: "Si coinvolgano sindaci, governatori, imprese, associazioni, oltre a tutte le forze politiche scelte dagli italiani. C’è in ballo il futuro dell’Italia per i prossimi vent’anni, non la poltrona di Conte per i prossimi due!".

Recovery Fund

Il Fondo Ue per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility) è lo strumento di ripresa principale di Next Generation Eu, il piano europeo di rilancio economico post pandemico, e consiste di prestiti e sovvenzioni per un totale 672,5 miliardi di Euro.