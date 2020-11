Coldiretti, 10 milioni di italiani colpiti dallo stop agli spostamenti di Natale

Dall'analisi di Coldiretti/Ixè emerge che saranno 10 milioni gli italiani colpiti dai provvedimenti volti a contrastare gli spostamenti natalizi fra regioni, su cui è al lavoro il governo.

La stretta "anti-esodo" colpirà, non solo l'80% degli italiani che preferiscono mete interne, ma anche quel 20% che hanno deciso di trascorrere le festività natalizie oltre confine, scoraggiati dalle misure cautelative di quarantena al rientro.

"Proprio dal lavoro di fine anno – sottolinea la Coldiretti –dipende buona parte della sopravvivenza delle strutture agricole".

A soffrire particolarmente per lo stop saranno le località di montagna, che l'anno scorso avevano ospitato 3,8 milioni di turisti. Coldiretti precisa che sono destinate ad avere effetti non solo sulle piste da sci ma anche sull’intero indotto delle vacanze in montagna, costituito da piccole attività agricole, di accoglienza e produzione, come rifugi delle malghe e pregiati caseifici artigianali.

In difficoltà anche strutture di accoglienza come agriturismi, già penalizzati durante la primavera dalle pesanti misure di lockdown.

In base alle stime di Coldiretti, lo stop agli spostamenti genererà una perdita stimata in 4,1 miliardi dovuta alle mancate spese dei turisti italiani di Natale e Capodanno, con un importante impatto economico sull'occupazione e sul settore dell'alimentazione 1/3 della spesa di italiani e stranieri in viaggio in Italia sia destinata all’enogastronomia.