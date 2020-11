Bollettino di oggi: 20.648 contagiati, 541 morti e 13.642 guariti

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 20.648 nuovi casi di coronavirus su 176.934 tamponi effettuati, secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute.

Il numero dei casi totali ha raggiunto quota 1.585.178 di positivi al Sars-CoV-2 accertati.

Gli attualmente positivi salgono a 795.771 con un incremento di 6.463 positivi in più.

Sono invece 13.642 i dimessi/guariti, che salgono così a 734.503 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda i decessi dichiarati oggi sono 541, in ulteriore discesa rispetto ai dati di ieri. Il totale è di 54.904 morti da inizio pandemia. Si tenga conto che giornalmente alcune Regioni segnalano alla Protezione civile nazionale dati che si riferiscono anche a giorni precedenti e non necessariamente alle ultime 24 ore. Ciò avviene a causa di ritardi nelle comunicazioni dei dati alle sale regionali.

Per quanto riguarda i ricoverati con sintomi il numero è di 32.879 persone, di queste 3.753 sono ricoverate in terapia intensiva (ieri 3.762).

La Lombardia ha segnalato 7.400 casi di positivi alla Covid-19 e 907 persone in terapia intensiva. La Regione Piemonte ha registrato 4.734 nuovi positivo al Sars-CoV-2 e 385 pazienti in terapia intensiva.

Segue la Campania con 2.165 positivi e 183 pazienti in terapia intensiva. Nel Lazio i casi sono 3.358 con 355 persone ricoverate in terapia intensiva.

Il Veneto, poi, riporta 2.442 positivi al coronavirus e 311 persone in terapia intensiva.

Da inizio pandemia in Italia sono stati effettuati 21.814.575 tamponi.