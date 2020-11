Poliziotto adotta due nonni e loro scrivono al Questore per ringraziare

Non sto facendo nulla di speciale si è schernito l'agente di polizia che porta la spesa a una anziana coppia di 90 anni in provincia di Lecco. Ma la sua storia è stata premiata dalla Polizia di Stato.

Un silenzioso gesto di altruismo da parte di Giuseppe, agente di polizia della Stradale di Bellano (LC) che ha adottato due nonni di 90 anni come se fossero i suoi.

Lucia e Romeo non hanno parenti vicini e in tempo di Covid, alla loro età, uscire di casa è complicato così avevano chiamato la vicina caserma della Polizia Stradale per chiedere un supporto.

E si è presentato loro Giuseppe, che ora gli porta la spesa e si assicura che stiano bene prima di tornare dalla sua famiglia.

“Non sto facendo nulla di speciale” si è schernito lui, ma la Polizia di Stato gli ha dedicato un post su Facebook per omaggiarlo del suo lavoro silenzioso.

I due nonni, infatti, hanno scritto una lettera di ringraziamento al Questore di Lecco ed è stata quella a portare alla luce il gesto di solidarietà del giovane poliziotto.