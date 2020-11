Bollettino di oggi: 26.323 contagiati, 686 morti e 24.214 guariti

Nelle ultime 24 ore in Italia si sono verificati 26.323 nuovi casi di coronavirus, lo rivelano i dati del bollettino del Ministero della Salute da poco pubblicati.

Il numero dei casi totali di positivi al coronavirus Sars-CoV-2 ha raggiunto la quota di 1.564.532.

Sono 26.323 i nuovi positivi in Italia al coronavirus con una riduzione di circa 2 mila casi rispetto ai dati diffusi ieri dal Ministero della Salute. I guariti sono invece 24.124 per un totale di 720.861.

Gli attualmente positivi sono 789.308 per un incremento nelle ultime 24 ore di 1.415 persone. In totale sono 3.762 i ricoverati in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i decessi giornalieri sono 686, in diminuzione rispetto al numero di decessi rilevato ieri (827). Il totale dei deceduti a causa della Covid-19 salgono a 54.363 da inizio pandemia.

La Lombardia registra 7.616 casi di cui 919 in terapia intensiva, mentre il Piemonte ne registra 4.781con 384 persone in terapia intensiva.

La Campania ha registrato 2.164 nuovi casi con un totale di 186 in terapia intensiva. Il Veneto invece registra 2.654 nuovi positivi al Sars-CoV-2 e un totale di 309 persone in terapia intensiva.