Cabrini: "Se Maradona avesse giocato nella Juve sarebbe ancora vivo", le reazioni del web

"Maradona sarebbe ancora vivo se all'epoca fosse stato della Juventus e non del Napoli", ha detto Antonio Cabrini in un'intervista rilasciata a Irpinia TV.

Il grande campione ha spiegato le ragioni della sua forte affermazione.

"Sarebbe ancora qui con noi se fosse venuto alla Juve perché l'ambiente lo avrebbe salvato, non la società ma proprio l'ambiente. L'amore di Napoli è stato tanto forte e autentico quanto, ribadisco, malato", ha spiegato.

L'ex terzino bianconero ha definito il grande avversario degli anni Ottanta come "corretto, disciplinato, [che] veniva marcato in modo pesante, come è noto, ma non si lamentava mai", "un avversario leale" e "un leader forte, coraggioso, irraggiungibile, generoso", oltre che "un ragazzo d’oro con un cuore grande" in generale.

Cabrini ha anche parlato del viscerale rapporto che ha legato il fuoriclasse argentino alla sua città d'elezione ma proprio le parole sull'ambiente partenopeo sono state quelle finite nell'occhio del ciclone.

Al pari di quelle di Laura Pausini, le dichiarazioni di Cabrini hanno suscitato un acceso dibattito su Twitter.

C'è chi, a proposito di sostanze illecite, sostiene che i bianconeri non possono proprio parlare.

In fondo #Cabrini ha ragione, alla Juve le sostanze illecite sono sempre state somministrate con maggior perizia 😉 #agricola — Alessandro Brandoni (@brandoale) November 27, 2020

​Altri giudicano le parole frutto del risentimento della decisione di Maradona di giocare proprio per una squadra come il Napoli, con tutto ciò che questo ha significato.

È stata proprio la presenza di giocatori coccolati e benestanti dell'élite "agnelliana" come #Cabrini a far si che Diego scegliesse i tanti e non i pochi,scegliesse di rappresentare il popolo e non una piccola classe dirigenziale/industriale.#Cabrini ancora nn lo accetta:vergogna — Giuseppe D'Urso 🇮🇹🇪🇺 (@IBDUrsoGiuseppe) November 27, 2020

​Altri si concentrano sul rapporto tra uomo e ambiente: se Napoli è stata responsabile degli eccessi di Maradona, perché altri giocatori non sono incappati in un destino simile?

Anche Mertens è stato oppresso a volte, ma non si è dato alla droga.



Il discorso di #Cabrini mi ricorda quello di Lombroso. L'ambiente ti fa diventare un criminale?



Quindi lo siamo tutti qui? Compreso i giocatori? — Cri Napoli 💙 1926 (@1926_cri) November 27, 2020

​C'è anche chi si schiera con Cabrini, anche se a onor del vero va notato che si tratta di utenti juventini. Qui un botta e risposta tra due sostenitori bianconeri.

ma certo che ha ragione #Cabrini,

hanno amato un totem di carne che gli ha portato qualche trofeo,

ma l'uomo è stato usato senza scrupoli. — 𝕭𝖆𝖉𝖉 𝕳𝖆𝖓𝖉𝖘𝖘 (@Badd_Handss) November 27, 2020

​Infine, un altro tifoso bianconero accusa Napoli di aver sfruttato Maradona anziché aiutarlo.