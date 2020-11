Diavel 1260 Lamborghini svelata da Ducati, in coppia con la Sian FKP 37 - Video

La nuova Ducati Diavel 1260 Lamborghini sarà presto disponibile al pubblico in tiratura limitata. Una moto di lusso forgiata sullo stile della Lamborghini Sián FKP 37.

Ducati presenta il nuovo centauro di lusso Diavel 1260 Lamborghini che si ispira alle curve mozzafiato della Lamborghini Sián FKP 37.

Esattamente come la FKP 37, prodotta in soli 63 esemplari, la Ducati Diavel 1260 Lamborghini è stata prodotta in una tiratura limitata di soli 630 esemplari.

Ducati e Lamborghini hanno fuso saperi e stile italiano per concepire una due ruote che lascerà il segno tra gli appassionati e in particolare tra i collezionisti.

Il colore predominante della Diavel 1260 è il verde gea contornato dall’oro electrum, ma non manca un tocco di Ducati red nelle pinze freno che sono le eccezionali Brembo M50 ad attacco radiale.

© Foto : Automobili Lamborghini S.p.A. Moto Ducati Diavel 1260 Lamborghini

La fibra di carbonio è molto presente in questo modello, nelle cover radiatore e prese d’aria e sono in carbonio anche la cover silenziatore, il puntale e la cover centrale serbatoio, ed ancora la cover sella, il parafango anteriore e posteriore.

Una moto leggera e resistente insomma che vola sulle ali della fama della Lamborghini Sián FKP 37, un’auto da 350 chilometri orari, da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, un motore ibrido termico ed elettrico da 819 cavalli (602 Kw): tenetevi forte quando schiacciate sull’acceleratore.

Il motore del Diavel 1260 Lamborghini

Il motore è un Ducati Testastretta DVT da 1262 centimetri cubici con variatore di fase. Un motore omologato Euro 5 in grado di erogare 162 cavalli (119 Kw) di potenza.

Il Diavel 1260 Lamborghini a secco pesa 220 chilogrammi.

Il nuovo modello sarà disponibile da fine dicembre 2020 nelle concessionarie Ducati a partire da 32.240 euro.

Video presentazione Ducati Diavel 1260 Lamborghini