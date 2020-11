Al via gli sconti per il Black Friday, ma un italiano su quattro rinuncerà per colpa della crisi

Secondo un'indagine di Coldiretti più di un italiano su quattro non approfitterà degli sconti per il Black Friday. Ed è polemica per i negozi delle regioni "rosse" e "arancioni" impossibilitati a partecipare alla settimana di sconti, la Fapi denuncia: "Tante attività andranno in bianco".

Il Covid frena la corsa allo shopping. Secondo un’indagine della Coldiretti più di un italiano su quattro non approfitterà degli sconti per il Black Friday. Il motivo della rinuncia per il 28 per cento degli intervistati è il “peggioramento della propria situazione finanziaria” dovuto alla pandemia.

Per colpa della crisi il 7 per cento degli intervistati, quasi un italiano su dieci, farà a meno di comprare anche i tradizionali regali di Natale, mentre il 32 per cento ha tagliato corto dicendo semplicemente di non essere interessato alle offerte del “Venerdì nero”.

In totale quindi, oltre il 60 per cento degli italiani, secondo il sondaggio, non compreranno nulla nel giorno dedicato ai megasconti online e nei negozi.

La restante parte degli intervistati si dividerà tra chi acquisterà nei negozi tradizionali, il 18 per cento e chi opterà per l’e-commerce. Una scelta obbligata, questa, per chi abita nelle regioni “rosse” e “arancioni”.

Secondo i dati di Confesercenti, citati da RaiNews24, le chiusure imposte dal virus hanno contribuito a spostare “83 milioni di euro di vendite dai negozi fisici al web” durante la cosiddetta “Black Week”.

Tanto che Gino Sciotto, presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), che nei giorni scorsi aveva chiesto al governo di differire di qualche settimana l’appuntamento con gli sconti importato dalla tradizione statunitense, denuncia come “l’appuntamento odierno con i saldi andrà in bianco per tante piccole attività commerciali” costrette a rimanere chiuse per il lockdown.

Le vendite online aumentano rispetto a quelle dei negozi fisici anche secondo la Coldiretti, che stima il giro di affari complessivo per il Black Friday attorno ai due miliardi di euro.

Un importo che non ha niente a che vedere con quello degli Usa, dove nel venerdì successivo al giorno del Ringraziamento si arriva a spendere fino a 766 miliardi di dollari, “con un aumento tra il 3,6% e il 5,2% rispetto all’anno scorso, nonostante le difficoltà legate all’emergenza sanitaria”.

In Italia a prevalere saranno gli acquisti ragionati. “Per il 45% si tratterà quasi esclusivamente di acquisti di prodotti necessari o che si trovano in super offerta”, si legge in un’analisi del sito Tiendeo.it. Insomma, sarà un venerdì all’insegna del risparmio, con un budget medio a disposizione che non supera i 284 euro, stima Compass, e diminuisce del 7 per cento rispetto al 2019.