Vaccino Covid-19 in Italia, Forze Armate in campo per vaccinazione

Forze Armate italiane pronte a sostenere la campagna vaccinale in Italia con mezzi e strutture allo scopo di raggiungere in modo capillare anche le località più isolate.

Le Forze Armate italiane pronte a scendere in campo anche per sostenere la campagna vaccinale che vedrà il Sistema sanitario italiano impegnato per tutto il prossimo anno in quella che sarà la più grande vaccinazione mai avvenuta.

L’Italia attende entro la fine di gennaio 3,4 milioni di dosi di vaccino, che saranno utili a vaccinare 1,7 milioni di persone (servono due soni per ciascuna persona), forniti dalla società farmaceutica Pfizer che ha collaborato con la tedesca BioNTech nella produzione di un vaccino efficace al 95%.

Pfizer provvederà alla consegna dei vaccini nei 300 punti di raccolta stabiliti in Italia, ma servirà l’aiuto anche di forze suppletive per distribuire il vaccino sul territorio nazionale e così il Comando operativo interforze guidato dal generale Luciano Portolano, che sta partecipando a tutte le riunioni organizzative per la somministrazione del vaccino, ha dato la disponibilità degli uomini e delle donne in uniforme per il supporto logistico e la custodia degli stock, ma anche per la somministrazione delle dosi grazie all’ausilio dei medici in divisa.

Camion frigoriferi delle Forze Armate operativi

I camion frigoriferi delle Forze Armate, le strutture fisse e mobili per lo stoccaggio dei vaccini sono nella disponibilità e a supporto della campagna vaccinale, in particolare per raggiungere le località più lontane dagli ospedali e isolate.

Inoltre si ipotizza un uso dei reparti militari anche per servire le residenze per anziani.

Sistema già collaudato all’estero

Le Forze Armate hanno un profilo organizzativo connaturato alla loro stessa missione, ma dal punto di vista del soccorso alle popolazioni hanno maturato una certa esperienza decennale grazie alle missioni di supporto alle popolazioni locali nei vari teatri esteri in cui sono stati impiegati.

In questa ottica si pensa a un possibile impiego di punti di vaccinazione della Difesa in aggiunta ai punti vaccinali aperti dal Sistema sanitario nazionale civile. Il piano delle Forze Armate per raggiungere anche le zone peggio servite dell’Italia sarebbe già pronto.