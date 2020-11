Roma si dota di macchine mangia plastica: bonus in euro a chi le usa

L’amministrazione capitolina estende la sua rete di macchine mangia plastica nei mercati di Roma, con la prima installata nel mercato della Magliana al quartiere Portuense.

Ad annunciarlo su Facebook è la sindaca Virginia Raggi, che ricorda come i dispositivi sono presenti anche presso alcune stazioni della metro di Roma.

L’uso delle macchine mangia plastica è stato incentivato da Roma Capitale, infatti, i cittadini riceveranno un euro da spendere presso i banchi del mercato ogni 100 bottiglie di plastica conferite.

L’iniziativa è frutto di un accordo tra Roma Capitale e Coripet per la gestione degli imballaggi in PET per liquidi.

I compattatori sono al momento presenti in otto stazioni della metropolitana ed hanno contribuito alla raccolta di 3,2 milioni di bottiglie aveva dichiarato alcuni mesi fa Virginia Raggi.

L’iniziativa è volta ad incrementare la raccolta delle bottiglie in PET nella capitale, ed è in linea con la Direttiva europea SUP.