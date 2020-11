Miss Italia 2020 si farà a Roma. Come nel ‘46, evento di rinascita

Miss Italia 2020 si svolgerà a Roma grazie alla Regione Lazio e alla volontà di Patrizia Mirigliani di portare avanti una tradizione iniziata nel 1946, e che non si è mai fermata da allora.

Miss Italia 2020, sarà “della speranza” anche se l’elezione dovrà avvenire con una modalità differente da quella solita e in tono ridotto a causa delle misure di sicurezza sanitarie imposte dalle normative.

Perduto ormai il contatto con il mondo della TV che non vuole più Miss Italia, l’evento sarà registrato dal 12 al 14 dicembre e quindi mandato in onda sui canali social dell’evento.

Patrizia Mirigliani guiderà le 23 candidate in rappresentanza delle 21 regioni italiane dal Polo culturale multidisciplinare spazio Rossellini messo a disposizione dalla Regione Lazio.

Non tutte le Regioni al momento hanno una loro Miss poiché la pandemia ha fermato le gare regionali, quindi ogni regione avrà 5 candidate via social da cui sceglierne una per la fase finale del 12 dicembre.

Solo Roma avrà la sua Miss Roma 2020 e parteciperà anche Miss 365 eletta ad inizio anno, prima che la pandemia travolgesse ogni cosa.

Come nel 1946, Miss Italia non si ferma per rappresentare quello spirito di una Italia che subito dopo il secondo conflitto mondiale si rialzò dalle macerie e ricostruì città e prosperità economica.