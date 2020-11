Faraone su vaccino: "Non possiamo prestare il fianco ai no-vax o a chi insegue le ambulanze"

Nei giorni scorsi il senatore di Italia Viva Davide Faraone aveva proposto, in luogo dell'obbligo vaccinale contro il coronavirus, un passaporto sanitario integrato al vaccino senza il quale molte attività sarebbero vietate. Dopo le polemiche scaturite dalla proposta, Faraone ne ha spiegato le ragioni al sito Fanpage.it.

"La libertà individuale si ferma quando diventa un limite e un pericolo per la libertà collettiva", ha dichiarato Faraone a Fanpage in merito al vaccino anti-Covid.

Per il senatore e il suo partito dovrebbe essere obbligatorio ma, vista la contrarietà di una fetta dell'opinione pubblica, ha proposto in alternativa un passaporto sanitario integrato al vaccino.

Faraone ha spiegato quale ruolo può assumere il vaccino e la sua importanza, riferendosi anche al possibile piano per la sua somministrazione.

"Il vaccino è la nostra più grande opportunità per uscire dalla pandemia e tornare alla normalità, per salvare l'economia e il lavoro, perché i nostri figli tornino a scuola, con tutto quello che essa rappresenta, dalle competenze didattiche agli aspetti relazionali e sociali. Il vaccino deve essere gratuito e a mio avviso obbligatorio, non solo: bisogna distribuirlo con un piano ben organizzato e con il sostegno dell'esercito", ha detto.

L'ex sottosegretario all'Istruzione e alla Ricerca è intervenuto direttamente anche sul tema dell'obbligo vaccinale.

"Così come è accaduto per altri virus o malattie che sono state debellate dai vaccini di massa, penso al vaiolo o alla poliomelite, anche il Covid può essere sconfitto. Bisogna stare in guardia perché il virus ha ucciso finora più di 50 mila persone e distrutto tante famiglie, polarizzando le terapie intensive. Obbligo vaccinale significa immunità di gregge e quindi libertà per per chi il vaccino non può farlo, penso ai malati oncologici, ai più fragili, agli immunodepressi, a chi soffre di disagi fisici o psichici: non possiamo prestare il fianco ai no-vax o a chi insegue le ambulanze. So che esiste un problema di diffidenza che va combattuto con una corretta informazione. Faccio appello al senso di responsabilità dei media, prima di tutto", ha dichiarato.

Nei giorni scorsi Faraone, in alternativa all'obbligo, aveva proposto "un sistema alternativo per proteggere anziani, immunodepressi e categorie più a rischio e per tornare alla nostra vita normale".

La sua proposta consiste in un passaporto sanitario integrato al vaccino anti-Covid, senza il quale non si potrà: