Turismo, Italia eletta meta dell'anno dal tabloid britannico The Sun

I turisti inglesi premiano l'Italia: i risultati del Sun Travel Awards 2020 indicano il Belpaese come meta privilegiata per vacanze all'insegna del relax e della sicurezza.

Nell'anno nero per il turismo, stroncato dall'emergenza Covid, l’Italia viene premiata dai turisti inglesi come migliore destinazione per passare le vacanze.

Ad incoronare il nostro Paese sono i risultati del Sun Travel Awards, il sondaggio che il tabloid britannico dedica ogni anno all’industria del turismo, selezionando le migliori destinazioni, le compagnie aeree più efficienti e i tour operator più convenienti.

Nel 2020 il settore turistico ha attraversato la crisi più grave di sempre. Ma il Belpaese, evidentemente, a parere dei turisti del Regno Unito, ha saputo far fronte alle difficoltà riuscendo a coniugare relax e sicurezza.

Ad essere apprezzato dai viaggiatori britannici, tanto più in tempo di pandemia, è lo “slow travel”. Non solo, quindi, la bellezza disarmante delle nostre città d’arte, ma anche e soprattutto il perdersi nella quiete dei piccoli borghi immersi nella natura. Un trend, questo, che, secondo gli esperti del settore, era in crescita già negli ultimi anni, e che ha preso sempre più piede con l’avvento del Covid.

Non è stato difficile, quindi, anche grazie all’esperienza di chi ogni anno accoglie milioni di turisti da ogni parte del mondo, conquistare anche i visitatori inglesi, che hanno premiato il nostro Paese come meta da non perdere, anche in tempi di emergenza sanitaria.

L’Italia si piazza, per la prima volta nella tradizione dei Sun Travel Awards, in cima alla classifica, davanti agli Stati Uniti e alla Grecia.

“Quest’anno è davvero difficile premiare un vincitore individuale, con l’intera industria che è stata scossa dalle fondamenta per colpa della pandemia”, ha commentato la direttrice della sezione viaggi del Sun, Lisa Minot, a proposito degli altri riconoscimenti.

“Per questo – ha aggiunto – il mio premio va a tutti voi che avete lavorato senza sosta nelle circostanze più difficili”.

Tra le aziende che si sono guadagnate la fiducia dei lettori del tabloid ci sono state la Royal Carribean, per le migliori crociere, ed Emirates, votata come miglior compagnia aerea del 2020 davanti a British Airways e Virgin Atlantic.