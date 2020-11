Bollettino di oggi: 29.003 contagi, 822 deceduti, 24.031 guariti

Nelle ultime ventiquattro ore in Italia sono stati registrati 29.003 nuovi casi di coronavirus su 232.711 tamponi effettuati, emerge dai dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia ha superato 1 milione e mezzo, fermandosi a 1.509.875.

Nell'ultimo giorno 24.031 persone sono guarite dal Covid, in questo modo il bilancio complessivo delle guarigioni sale a 661.180.

Oggi sono stati registrati 822 decessi per coronavirus, esattamente cento in più di ieri. Il numero delle vittime del Covid ad oggi ammonta a 52.850.

Ad oggi nel Paese si contano 795.845 persone col coronavirus nell'organismo, 4.148 in più di quante ce n'erano ieri. Di queste 757.961, pari al 95,2% del totale, hanno un decorso della malattia caratterizzato da sintomi lievi o sono asintomatiche. Migliora la situazione negli ospedali: 34.038 malati si trovano ricoverati con sintomi, 275 in meno nelle ultime ventiquattro ore, mentre i pazienti nelle terapie intensive sono 3.846, 2 in meno di ieri.

Dei 29.003 nuovi casi rilevati oggi, 5.697 arrivano dalla Lombardia, la regione col maggior numero di nuovi contagiati nell'ultimo giorno, seguita da Veneto e Campania con rispettivamente 3.980 e 3.008 contagi. Tra mille e 3mila casi hanno in ordine decrescente Piemonte, Lazio, Emilia-Romagna, Sicilia, Puglia e Toscana. Sotto i mille casi le altre regioni, con la sola Valle d'Aosta a registrare meno di cento di nuovi contagi, 44 per la precisione.

Oggi sono stati effettuati 232.711 tamponi, 2.704 in più di ieri, tuttavia il tasso di positività è peggiore rispetto a ieri ed è pari a al 12,5%, segnando un aumento di 1,2 punti percentuali.

In precedenza oggi, il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri ha detto che a Natale gli italiani non devono "abbassare la guardia" in quanto lo devono alle vittime dalla malattia.