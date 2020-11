Wonder Woman 1984 al cinema anche in Italia, ma dopo lo streaming

Wonder Woman 1984 on demand e al cinema, questa la scelta definitiva di Warner Bros Pictures. In Italia tuttavia il film arriverà nelle sale solo dopo la distribuzione on demand.

Wonder Woman 1984 avrebbe dovuto uscire durante l’estate ma la Warner Bros che lo ha prodotto e lo distribuisce ha deciso di rimandare la sua uscita a tempi migliori che non sono mai arrivati.

Così la decisione di stabilire un doppio canale di distribuzione: in streaming e quindi on demand, e nelle sale cinematografiche.

Per quanto riguarda la distribuzione in streaming avverrà in via del tutto esclusiva sulla piattaforma Warner Bros HBOmax e probabilmente solo negli USA o ovunque sia disponibile il servizio. Data di rilascio di Wonder Woman 1984 on demand il 25 dicembre 2020.

Per quanto riguarda la distribuzione nei cinema inizierà a partire dal 16 di dicembre nel Regno Unito, in Francia ed altri Paesi. Ma non l’Italia dove arriverà solo dal 14 gennaio 2021 come riporta il sito Warner Italia.

Perché così tardi nei cinema italiani? Forse perché non vi è alcuna certezza sulla data di riapertura dei cinema in Italia, chiusi praticamente a tempo indeterminato.

Il primo Wonder Woman interpretato sempre dalla bellissima attrice israeliana Gal Gadot, aveva incassato al botteghino 882 milioni di dollari nel 2017, ma questa volta il timore è che le restrizioni faranno incassare un magro ricavo al film. Un triste destino che sta accomunando decine di film.