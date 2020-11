Fogli rosa scaduti e patenti validi fino al 30 aprile 2021

Approvato il decreto legge Covid alla Camera dei Deputati, il nuovo limite di validità di fogli rosa e patenti è stato spostato al 30 aprile del 2021.

Possono tirare un sospiro di sollievo i giovani e le giovani che a causa delle difficoltà causate dalle restrizioni hanno dovuto ritardare gli esami per ottenere la patente.

Ma anche chi ha la patente scaduta con questo provvedimento potrà circolare anche se il documento dovrà poi essere rinnovato come previsto dalla normativa vigente.

In sostanza la data di scadenza di fogli rosa e patenti è estesa e coincide con la data di cessazione dell’emergenza sanitaria nazionale dichiarata dal Governo.

Prolungamento automatico

Come ha spiegato il viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancellieri, in caso di nuovo prolungamento dell’emergenza sanitaria oltre il 30 aprile, con questo decreto legge appena approvato anche la temporaneità dei certificati verrebbe automaticamente allungata.

La misura serve a favorire quanti impediti dall’emergenza sanitaria e costretti da vari provvedimenti, dpcm e ordinanze regionali o comunali, a non poter rinnovare la patente o a non poter concludere il periodo di pratica necessario per conseguire la patente.