Fumata nera del governo: slitta la nomina del commissario per la sanità in Calabria

Il lungo Consiglio dei Ministri di martedì sera si è concluso a notte inoltrata senza alcuna decisione sulla nomina di commissario per la sanità in Calabria. Un rompicapo che il governo non riesce a risolvere e, dopo un'iniziale convergenza sul nome di Attilio Mostarda, non si arriva ad un accordo ed è fumata nera.

La designazione sarà nuovamente rinviata al prossimo tavolo dei ministri.

Nel corso del consiglio, sembrava ormai certa la nomina di Mostarda, medico dirigente dell'Asl 6 di Roma, un incarico che avrebbe posto fine all'impasse del governo e riempito il posto lasciato vacante alla sanità calabrese dal 7 novembre, giorno delle dimissioni del commissario Saverio Cotticelli.

L'altro nome tirato in ballo nel corso della discussione dei ministri è quello di Luigi Varratta, con un'esperienza in Calabria da prefetto di Crotone e Reggio Calabria, dal 2008 al 2012, quando nel marzo dello stesso anno è stato trasferito a Firenze.

Il caos sanitario in Calabria

La regione Calabria, designata zona rossa per le drammatiche situazioni in cui versa il sistema sanitario regionale, da 11 anni sotto commissariamento, versa in un vero e proprio caos dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli, commissario alla sanità designato dal 2018 che ha rassegnato le dimissioni il 7 novembre scorso dopo quella che ha definito come un'"imboscata" giornalistica.

La bufera è proseguita con il suo successore, Giuseppe Zuccatelli, immediatamente finito nell'occhio del ciclone per un vecchio video risalente allo scorso inverno, in cui minimizzava sulla mascherina e sul contagio da Covid-19. A una settimana dalla sua designazione Zuccatelli ha rinunciato all'incarico dopo un colloquio con il ministro Speranza.

A quella di Zuccatelli segue l'ipotesi di un tandem Gaudio-Strada, ma l'ex rettore della Sapienza si dimette immediatamente per motivi personali, adducendo come ragione la contrarietà della moglie a trasferirsi a Catanzaro, mentre sfuma l'ipotetico incarico di Gino Strada, che però accetta di intervenire in Calabria con Emergency a sostegno della protezione civile.