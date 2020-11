Polemica sulla frase del consigliere di Pavia: “Per salvare vecchietti si rovina la vita ai giovani”

Il consigliere comunale di Pavia Niccolò Fraschini fa di nuovo parlare di sé per le frasi pubblicate sul suo profilo Facebook sugli anziani, il Covid e le restrizioni anti-contagio.

“Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani, per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita, nel lungo termine, a un sacco di giovani. Viva Darwin”.

È questa la frase choc del consigliere di maggioranza eletto nella lista civica Pavia Prima:

“Tutta questa vicenda ha dimostrato ancora una volta che l’Italia dà la precedenza sempre e solo agli anziani. Adesso è tempo di cambiare il passo, di sacrifici ne abbiamo già fatti fin troppi, abbiamo già fatto due tentativi, direi che Conte e i suoi sgherri hanno la coscienza pulita, adesso si può riaprire”.

La polemica non si è fatta attendere e il consigliere si è difeso e ha chiesto scusa per le sue parole. “Voglio chiedere scusa a tutte le persone che si sono sentite offese”, ma ha aggiunto che le frasi sono state strumentalizzate “estrapolandole dal contesto in cui erano state espresse: è sufficiente leggere ogni giorno i miei post per capire con chiarezza quali siano i miei veri pensieri sul Covid e sulle strategie per affrontarlo”.

Il precedente

A marzo Fraschini si era fatto conoscere per le sue frasi sui napoletani “che hanno l’immondizia nelle strade e ci schifano”, contro i francesi “che non hanno il bidet” e ancora contro i romeni “che hanno i bambini che vivono nelle fogne nella capitale”.