Inail: ad ottobre 12mila infezioni per Covid sul lavoro, 332 i casi mortali

Il decimo rapporto pubblicato oggi dall'Inail insieme alla versione aggiornata delle schede regionali rileva che a settembre è stato registrato un nuovo aumento delle denunce, paragonabile a quello avuto nel periodo del picco di contagi di marzo e aprile.

Sfiorate le 1.700 denunce a settembre, ad ottobre quest'ultime per infezione di origine professionale sono arrivate a 12mila, cifra destinata ad aumentare per la prossima rilevazione che prenderà in analisi il mese di novembre.

"I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail alla data dello scorso 31 ottobre sono 66.781, pari al 15,8% del complesso delle denunce pervenute dall’inizio dell’anno e al 9,8% dei contagiati nazionali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. I casi mortali sono 332, 13 in più rispetto al monitoraggio precedente al 30 settembre (quattro avvenuti a ottobre, i restanti riferiti a mesi precedenti per effetto del consolidamento dei dati) e pari a circa un terzo del totale dei decessi denunciati all’Inail dall’inizio dell’anno, con un’incidenza dello 0,9% rispetto ai casi mortali da Covid-19 comunicati dall’Iss" si legge nel comunicato di Inail.

Il ​69,8% delle denunce e 21,6% dei decessi in sanità e assistenza sociale

Il settore sanità e assistenza sociale (ospedali, case di cura e di riposo, istituti, cliniche e policlinici universitari, residenze per anziani e disabili) precede l'amministrazione pubblica con il 69,8% delle denunce ed il 21,6% dei decessi, rispetto all'amministrazione che comprende Asl e amministratori regionali e provinciali e conta solo l'8,7% delle infezioni denunciate con il 10,2% di decessi.

A seguire tra i settori più colpiti figurano i servizi di supporto alle imprese come vigilanza, pulizia e call center, il manifatturiero, le attività dei servizi di alloggio e ristorazione e il commercio all’ingrosso.

Età media del contagio 47 anni, 7 su 10 sono donne

Quasi sette contagiati su 10 (69,7%) sono donne, con un’età media dall’inizio dell’epidemia di 47 anni per entrambi i sessi.

"Il 43,1% del totale delle denunce riguarda la classe 50-64 anni, seguita dalle fasce 35-49 anni (36,4%), 18-34 anni (18,4%) e over 64 anni (2,1%). I casi mortali, invece, sono concentrati soprattutto tra gli uomini (83,7%) e nelle fasce 50-64 anni (70,8%) e over 64 anni (19,0%), con un’età media dei deceduti di 59 anni. I tecnici della salute hanno un’età media al contagio di 44 anni, inferiore rispetto a quella degli impiegati addetti alla segreteria e agli affari generali (51 anni), del personale non qualificato nei servizi sanitari e di istruzione (50 anni), dei medici e dei conduttori di veicoli (49 anni)" afferma il rapporto Inail.

Nel mese di ottobre Milano, Napoli e Roma le più colpite

L’analisi territoriale evidenzia che più della metà delle denunce presentate all’Istituto (53,1%) ricade nel Nord-Ovest, seguito da Nord-Est (22,3%), Centro (13,2%), Sud (8,3%) e Isole (3,1%).

Per quanto riguarda i decessi la percentuale del Nord-Ovest sale al 55,6%, mentre al secondo posto troviamo il Sud con il 16,6% dei casi mortali denunciati.

Le province con il maggior numero di contagi sono Milano, Torino, Brescia, Bergamo, Roma e Genova. Quella di Milano è anche la provincia che registra il maggior numero di infezioni di origine professionale denunciate nel mese di ottobre, seguita da Napoli e Roma.

Secondo un precedente rapporto Inail sulle denunce di infortuni sul lavoro basato sull'analisi dei primi 8 mesi del 2020, il lockdown ha provocato un calo nelle denunce con oltre 95mila in meno rispetto al 2019.