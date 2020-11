Turno di pattuglia a luci rosse, guai per una coppia di vigili urbani troppo... affiatata

In preda a incontenibile passione, due vigili urbani fanno sesso sulla Fiat Tipo di servizio durante il turno di pattuglia. Ma una piccola dimenticanza li tradisce e adesso rischiano il posto.

Galeotto fu il turno di pattugliamento di un campo rom per una coppia di vigili urbani e amanti. I due, lei di quarant'anni e lui di qualche anno più grande, sono colleghi di pattuglia e hanno assegnato una notte in servizio a Tor di Quinto. Entrambi appartengono al XV gruppo della zona Cassia dei vigili urbani di Roma.

Durante le ore di servizio nella Fiat Tipo della Polizia municipale l'atmosfera si surriscalda e i due, secondo quanto riporta Leggo, finiscono per fare sesso.

Per i due amanti le cose sarebbero finite decisamente meglio se non avessero dimenticato l'autoradio accesa.

Tutti i colleghi in servizio sintonizzati, sentono i due mentre fanno sesso e qualche collega pensa bene di registrare l'audio.

Così il file audio hot finisce sulla scrivania del comandante generale della polizia municipale, Stefano Napoli.

Guai in vista per la coppia finita sulla bocca di tutti i colleghi e non solo. Sulla vicenda è stato presentato un esposto al Comando della Polizia Municipale, che ha provveduto ad avviare un provvedimento disciplinare nei confronti dei due colleghi che adesso rischiano il posto.