La proposta shock del senatore Faraone: il passaporto sanitario integrato al vaccino anti-Covid

Un lasciapassare per i vaccinati per escludere dall'accesso a servizi fondamentali, incluso scuola e sanità, quanti rifiutano di sottoporsi al vaccino anti-covid, quando sarà sul mercato. Questa la proposta dell'ex sottosegretario all'Istruzione e Ricerca di Italia viva in alternativa alla vaccinazione obbligatoria.