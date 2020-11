Covid, Ippolito (Cts): "A Natale non sarà tana libera tutti"

“Il governo deciderà le misure tenendo conto dei dati del monitoraggio. In ogni caso escludo che si debba arrivare a un tana liberi tutti. Non è perché è Natale che si debbano usare misure diverse”, ha ammonito Ippolito.

Per il direttore scientifico dello Spallanzani, “un modo sicuro è riunirsi a casa e limitare la lista degli invitati ai familiari più stretti. Con l’aumentare del numero di persone, soprattutto se non conviventi, aumenta il rischio di venire a contatto con il virus”.

Non è una buona scelta spostarsi da una parte all'altra del Paese

Per Ippolito anche “gli spostamenti da una parte all’altra del Paese per raggiungere amici e familiari non sono una buona scelta, per non perdere i risultati ottenuti”.

"Senza misure cosiddette non farmacologiche, quali il distanziamento e la limitazione di movimento, non è possibile affrontare questa pandemia. Il decremento dei contagi osservato è l’indicatore migliore dell’efficacia delle misure adottate nel nostro Paese, analogamente a quanto è avvenuto in altri Paesi europei che hanno avuto il coraggio di adottarle e mantenerle nonostante lamentele e proteste", ha sottolineato.

Consigli pratici per il Natale

Alla richiesta di consigli pratici per il Natale, Ippolito ha risposto:

"Le possibilità di applicare in una riunione familiare le misure di distanziamento, un metro tra ciascun commensale a tavola, dipendono dalle dimensioni dell’abitazione, dalla disponibilità di spazi, dalla capacità dei singoli, adulti e bambini, di evitare effusioni. L’uso della mascherina è parte essenziale delle misure di controllo. Dati recenti, pubblicati il 10 novembre, dimostrano che indossarla fornisce protezione dal coronavirus non solo a chi ci circonda, ma anche a chi la indossa".